Da banche 2,8 miliardi, ipotesi su vecchi extraprofitti

Sarebbe di circa 2,8 miliardi il contributo che le banche daranno per la prossima manovra di bilancio e l'ipotesi ora sul tavolo prevederebbe un meccanismo che passa attraverso la vecchia tassa sugli extraprofitti che di fatto ha visto le banche evitare la tassazione mettendo a riserva un importo di 6,2 miliardi che potrà ora essere svincolato. Secondo fonti bancarie, su questo importo - relativo agli anni 2022-24 - potrebbe essere richiesto un contributo straordinario attorno al 26-27% (molto più basso del 40% previsto inizialmente) che frutterebbe attorno a 1,6 miliardi. I rimanenti 4,6 miliardi potrebbero essere corrisposti agli azionisti che pagherebbero il 26% dovuto sulle rendite finanziarie, altri 1,2 miliardi che portano il totale a 2,8 miliardi.