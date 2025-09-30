Da Alpino primo alert alla Flotilla a 180 miglia da Gaza

Alle ore 16:30 circa, in Italia, Nave Alpino della Marina Militare, 'raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza', diramerà un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa. Sarà comunicato che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, 'alle ore 02:00 AM circa in Italia di domani 1° ottobre, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza'. Nave Alpino, come comunicato più volte nei giorni scorsi, 'non oltrepasserà tale limite', per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate.
Ultima oraDa Alpino primo alert alla Flotilla a 180 miglia da Gaza