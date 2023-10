Cvc studia Nexi ma non sta preparando un'offerta

Nexi è uno dei molti dossier sotto osservazione da parte di Cvc ma non ci sono stati contatti con la società e nessuna offerta è in preparazione. E' quanto fanno sapere fonti vicine al fondo di private equity, in merito alle indiscrezioni di stampa che parlano di un interesse per la paytech italiana. Il titolo, che tratta in Borsa ai minimi storici, ha preso il volo (+13% a 6,5 euro) in scia ai rumor riportati ieri sera da Bloomberg, secondo cui Cvc sarebbe nella "fase iniziale" di valutazione di una analisi possibile offerta. Secondo gli analisti finanziari un'operazione di questo tipo sarebbe comunque complessa, in quanto richiederebbe l'accordo degli attuali soci, le cui partecipazioni non sarebbero valorizzate adeguatamente agli attuali corsi di Borsa, e del governo, che potrebbe usare il Golden Power mentre l'elevato debito che grava su Nexi limita le possibilità di fare un'acquisizione a leva.