Ct Macedonia 'Italia? a Roma non per fare i turisti'

"Quando lavori nel mondo del calcio speri sempre di avere successo. Non cambia niente nemmeno domani, non siamo qui per fare i turisti, vogliamo il massimo". Lo ha detto il ct della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Italia. "Ogni gara è una storia a sé - ha poi aggiunto parlando dei precedenti con gli azzurri -, non penso a cosa credono loro. Il focus è su di noi, su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo essere a livelli superiori rispetto all'Italia per uscire con un risultato positivo. Dobbiamo restare noi stessi". In riferimento alla lite con Luciano Spalletti nel pari di Skopje ha invece detto che "è accaduto tutto nel rispetto dei nostri ruoli, quello che successo in campo resta lì. Tra di noi non ci sono problemi". Al fianco del ct c'è Eljif Elmas, ex giocatore di Spalletti nella scorsa stagione al Napoli. "Luciano lo conosco bene e non penso che farà un grande cambiamento - le sue parole -. Sappiamo come gioca e credo che farà lo stesso lavoro che faceva al Napoli. Ci aspettiamo aggressione e possesso palla. Noi non vogliamo permetterglielo". Su Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli, invece, non ha risposto: "Come tutti i calciatori del Napoli, sul tema non possiamo rispondere: siamo in silenzio stampa".