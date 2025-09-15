Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
15 set 2025
Crosetto,impreparati ad attacco russo e di altri paesi

'Dobbiamo mettere l'Italia nella condizione di difendersi'

"Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. "Non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni e quindi i vent'anni non si recuperano in un anno o in due anni".

Tag dell'articolo

RussiaGuido Crosetto