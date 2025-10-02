Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte

Raffaele Bonanni
I moderati vogliono risposte
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraCrosetto,bruciare tutto in Italia non serve ai palestinesi
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crosetto,bruciare tutto in Italia non serve ai palestinesi

Crosetto,bruciare tutto in Italia non serve ai palestinesi

Il ministro: 'così si fa solo del male agli italiani'

Il ministro: 'così si fa solo del male agli italiani'

Il ministro: 'così si fa solo del male agli italiani'

"Davvero qualcuno crede che il blocco di una stazione, di un aeroporto, di un'autostrada o la distruzione di un negozio, in Italia, porterà sollievo al popolo palestinese? O potrà cambiare le scelte del Governo di un'altra nazione? Non è così. Bruciare tutto, fermare tutto, spaventare tutti, non serve a nessuno e fa e farà solo del male a tutti gli italiani". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aggiunge: "la solidarietà con il popolo palestinese si fa lavorando per spegnere il fuoco a Gaza e non certo per appiccarlo nelle città italiane".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGuido Crosetto