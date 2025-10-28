Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraCrosetto 'Ucraina non potrà riconquistare territori persi'
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crosetto 'Ucraina non potrà riconquistare territori persi'

Crosetto 'Ucraina non potrà riconquistare territori persi'

'Neanche col nostro aiuto e la Russia non li cederà mai'

'Neanche col nostro aiuto e la Russia non li cederà mai'

'Neanche col nostro aiuto e la Russia non li cederà mai'

"Riconquistare i territori perduti nel 2014 e dopo il febbraio 2022, oggi è considerato da tutti impossibile. La Russia non li cederà mai e l'Ucraina non avrà la forza per riconquistarli da sola, anche con il nostro aiuto. Putin non può tornare indietro anche perché ha cambiato la costituzione facendo diventare i territori occupati 'russi' a tutti gli effetti e si è messo quindi nella condizione di non poter trattare". Così Guido Crosetto, ministro della difesa, nel nuovo libro di Bruno Vespa "Finimondo", in uscita giovedì 30 ottobre da Mondadori-Rai Libri.

Alla domanda di Vespa se il presidente Usa Donald Trump è disposto a sottoscrivere la cessione di tutti i territori, il ministro risponde: "La prima ipotesi fatta dal presidente di Stati Uniti è parlare di cessioni…". E l'Ucraina potrà mai ammettere la cessione delle quattro province occupate?. "Non lo so", risponde Crosetto, "spetta soltanto a loro decidere se il sacrificio più grande sia la cessione dei territori o la continuazione di una guerra sanguinosa che potrebbe peggiorare".

"I morti ucraini - ricorda poi - sono 520mila, i morti russi più di 1 milione. La differenza è che gli ucraini conoscono le loro perdite, il popolo russo non ne ha idea".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia