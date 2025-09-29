Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiMissili TomahawkSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraCrosetto, rischi incidenti con Idf per alto numero navi Flotilla
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crosetto, rischi incidenti con Idf per alto numero navi Flotilla

Crosetto, rischi incidenti con Idf per alto numero navi Flotilla

Siamo preoccupati, visto anche il precedente con 10 morti

Siamo preoccupati, visto anche il precedente con 10 morti

Siamo preoccupati, visto anche il precedente con 10 morti

"Siamo preoccupati, visto anche l'incidente avvenuto anni fa in quella zona, in cui sono morti dieci turchi. Quello che sto dicendo dall'inizio alle persone sulle barche: non conta la volontà o il sentimento ma i rischi che si possono trovare davanti. Ho sempre auspicato che non ci fossero conseguenze letali. La cosa che mi preoccupa di più è che le imbarcazioni saranno intercettate e il grande numero di navi porta anche il rischio di incidenti". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al programma Cinque Minuti su Rai 1.

"Do per scontato che - aggiunge - se non succede nulla di più, gli attivisti vengano arrestati: questo mi sembra il minimo. Metterei la firma perché succedesse l'arresto senza alcun altro tipo di conseguenza. Auspico che stasera ci sia qualcosa di positivo nel dialogo tra Israele e la Palestina, grazie anche all'intervento di Trump e non solo. Che si possa conseguire la tregua e quindi cambiare quello che si proponeva di fare la Flotilla".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Guido Crosetto