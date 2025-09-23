Crosetto, piano per sicurezza aeroporti e infrastrutture

"Stiamo studiando delle misure per mettere in sicurezza non solo gli aeroporti ma tutta l'Italia. Non vedo a breve minacce per gli aeroporti italiani ma nel piano che stiamo studiando ci sono tutte le infrastrutture, che dovranno essere monitorate e protette in futuro, quindi anche gli aeroporti. Il piano esiste, ogni giorno c'è un passo avanti per poi renderlo effettivo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dalla base di Amari in Estonia, in merito ad eventuali piani antidroni per gli aeroporti italiani.