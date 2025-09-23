Lunedì 22 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCrosetto, piano per sicurezza aeroporti e infrastrutture
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crosetto, piano per sicurezza aeroporti e infrastrutture

Crosetto, piano per sicurezza aeroporti e infrastrutture

'Ma non vedo a breve minacce per scali italiani'

'Ma non vedo a breve minacce per scali italiani'

'Ma non vedo a breve minacce per scali italiani'

"Stiamo studiando delle misure per mettere in sicurezza non solo gli aeroporti ma tutta l'Italia. Non vedo a breve minacce per gli aeroporti italiani ma nel piano che stiamo studiando ci sono tutte le infrastrutture, che dovranno essere monitorate e protette in futuro, quindi anche gli aeroporti. Il piano esiste, ogni giorno c'è un passo avanti per poi renderlo effettivo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dalla base di Amari in Estonia, in merito ad eventuali piani antidroni per gli aeroporti italiani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata