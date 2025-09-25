Crosetto 'nessuna corresponsabilità sulle azioni di Netanyahu'

"Chiedo un impegno collettivo del Parlamento. Dire che siamo corresponsabili del genocidio non aiuta il governo italiano, noi noi sentiamo alcuna corrensponsabilità di azioni messe in atto da Netanyahu sulla popolazione palestinese. Il primo aiuto occidentale arrivato nella Striscia di Gaza è stata la nave Vulcano". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nela sua informativa al Senato sulla Global Sumud Flotilla.

Questo governo, ha ricordato il ministro, "ha avuto posizioni molto dure sulla politica di Netanyahu. Ma non siamo la Knesset, non abbiamo il potere di decidere sulla politica di Israele. Abbiamo sempre sostenuto la soluzione di due popoli due Stati, ma che ruolo può avere l'Italia nel far cambiare idea al gverno Netanyahu? Quello che hanno fatto altri Paesi ha cambiato una virgola? La politica è l'arte del realismo, non del velleitarismo e della strumentalizzazione. Dal nostro governo ogni azione è stata un'azione concreta; meglio accendere un cerino che imprecare contro le tenebre".