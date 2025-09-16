Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Scongiurare nuovi casi Biagi
Crosetto, 'l'attacco a Gaza non fa il bene di Israele'
16 set 2025
Crosetto, 'l'attacco a Gaza non fa il bene di Israele'

'La lotta ad Hamas non si fa deportando palestinesi'

"Non penso che l'attacco a Gaza sia il bene di Israele. Non penso che la lotta ad Hamas, che è sacrosanta, debba essere fatta in questo modo, non penso che si possa pensare di deportare il popolo palestinese, non è una cosa che mette in sicurezza Israele, ma neanche nessun altro Paese del Medioriente. Io penso che vada trovata una possibilità di convivenza tra palestinesi e Israele e che questo sia possibile se in qualche modo si estirpano i proxi dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche come Hamas. Il modo che ha scelto Netanyahu, non Israele, sono due cose diverse per me, secondo me non è il metodo giusto". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del forum Defence Procurement a Roma.

