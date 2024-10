Crosetto, 'il nuovo tank per l'Italia va fatto in fretta'

"Il tempo che serve è quello che rimane: il tempo è una variabile rilevante per vincere le sfide, che ci contrappongono ad attori nazionali che credono che le democrazie sono un problema". Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo ad una domanda sui tempi per la consegna del carro armato frutto della joint venture fra Leonardo e Rheinmetall. "L'industria della difesa deve scendere dal piedistallo in cui è stata per troppi anni e iniziare a produrre come le altre aziende del mercato, dunque con costi più bassi possibili e con tempistiche compatibili con le necessità", spiega. "Ne parliamo spesso anche alla Nato, nell'industria delle difesa ci deve essere la stessa rivoluzione che Elon Musk ha fatto nello spazio, quello che sembrava possibile è stato possibile, il costo è diminuito di 20 volte, ciò che sembrava impossibile si è rivelato possibile, per quello che ci volevano 2 anni ora si fa in 2 mesi", dice ancora. "D'altronde ce lo dimostrano gli ucraini, fanno cose impossibili in tempi e costi impensabili per gli standard occidentali".