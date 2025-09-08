Crosetto, continueremo a sostenere il Libano anche da soli

"Difenderemo il più possibile la nostra presenza all'interno del mandato Onu. Se l'Onu deciderà di ritirarla, proporrò al Parlamento un ampliamento della missione bilaterale che ha l'Italia, perché non si abbandona un popolo. Siamo stati lì perché pensavamo fosse utile. Possiamo farlo anche da soli, non con la forza dell'Onu. Occorre che una nazione sappia prendersi delle responsabilità anche singole". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della missione Unifil a margine della cerimonia per l'82esimo anniversario della Difesa di Roma.