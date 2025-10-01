Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Crosetto, circondate tutte le barche, andranno ad Ashdod
1 ott 2025
1 ott 2025
Crosetto, circondate tutte le barche, andranno ad Ashdod

'Su Flotilla non c'è un attacco ma un blocco'

'Su Flotilla non c'è un attacco ma un blocco'

'Su Flotilla non c'è un attacco ma un blocco'

"Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg1. "Non lo chiamerei attacco ma blocco" ha aggiunto il ministro. Alla domanda se questa vicenda possa influenzare il piano di pace di Trump per Gaza, Crosetto ha riposto: "no, non penso".

