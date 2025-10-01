Crosetto, circondate tutte le barche, andranno ad Ashdod

"Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg1. "Non lo chiamerei attacco ma blocco" ha aggiunto il ministro. Alla domanda se questa vicenda possa influenzare il piano di pace di Trump per Gaza, Crosetto ha riposto: "no, non penso".