La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
8 set 2025
Crosetto, attentato Gerusalemme atto disumano

Ministro esprime ferma condanna, è inaccettabile

"A nome della Difesa italiana e mio personale condanno con assoluta fermezza il vile attentato avvenuto oggi contro un autobus a Gerusalemme, che ha causato la morte di sei persone innocenti e il ferimento di altre quindici. È un atto disumano e inaccettabile, che colpisce civili indifesi e genera solo dolore e instabilità. Come Ministro della Difesa e come cittadino, esprimo il più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, la vicinanza ai feriti e la solidarietà al popolo israeliano. Sono sempre stato, e sempre sarò, dalla parte della sicurezza e della pace". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

