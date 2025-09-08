Crosetto, attentato Gerusalemme atto disumano

"A nome della Difesa italiana e mio personale condanno con assoluta fermezza il vile attentato avvenuto oggi contro un autobus a Gerusalemme, che ha causato la morte di sei persone innocenti e il ferimento di altre quindici. È un atto disumano e inaccettabile, che colpisce civili indifesi e genera solo dolore e instabilità. Come Ministro della Difesa e come cittadino, esprimo il più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, la vicinanza ai feriti e la solidarietà al popolo israeliano. Sono sempre stato, e sempre sarò, dalla parte della sicurezza e della pace". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.