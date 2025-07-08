Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Crollo solaio ristorante, procura apre inchiesta

8 lug 2025
8 lug 2025
Crollo solaio ristorante, procura apre inchiesta

Ipotizzati i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime

La procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti, in seguito al crollo del solaio del ristorante stellato 'Essenza', a Terracina, che ha causato la morte di Mara Severin, sommelier di 31 anni, e il ferimento di un'altra decina di persone, di cui tre in prognosi riservata. Titolare dell'inchiesta è il pm Giuseppe Miliano, che ieri sera si è recato davanti al locale di via Tripoli, nel centro della città costiera nel sud della provincia di Latina. La vittima, originaria di Sabaudia, lavorava ormai da anni nel locale dove ha perso la vita.

