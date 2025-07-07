Crolla tetto di un ristorante, sette feriti, grave una ragazza

E' al momento di sette feriti, tra cui una ragazza grave, il bilancio del crollo del tetto di un ristorante a Terracina. L'incidente è avvenuto in serata in un locale stellato nel centro della località balneare e turistica in provincia di Latina. La macchina dei soccorso si è attivata in via Tripoli. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco. I feriti sono stati portati tutti negli ospedali della zona. L'intera area è stata chiusa al traffico. Le cause del crollo sono ancora da chiarire.