Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCrisi FranciaBeatrice Venezi scioperoAi Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraCrolla tetto di un ristorante, sette feriti, grave una ragazza
7 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crolla tetto di un ristorante, sette feriti, grave una ragazza

Crolla tetto di un ristorante, sette feriti, grave una ragazza

Estratti da macerie, l'incidente in locale stellato a Terracina

Estratti da macerie, l'incidente in locale stellato a Terracina

Estratti da macerie, l'incidente in locale stellato a Terracina

E' al momento di sette feriti, tra cui una ragazza grave, il bilancio del crollo del tetto di un ristorante a Terracina. L'incidente è avvenuto in serata in un locale stellato nel centro della località balneare e turistica in provincia di Latina. La macchina dei soccorso si è attivata in via Tripoli. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco. I feriti sono stati portati tutti negli ospedali della zona. L'intera area è stata chiusa al traffico. Le cause del crollo sono ancora da chiarire.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata