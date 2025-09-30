Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bonus casa 2026Taglio IrpefPiano Usa GazaFlotilla oggiElezioni MarcheSciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraCrolla scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crolla scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati

Crolla scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati

Studenti tra i 12 e i 17 anni, 'pianti e grida sotto le macerie'

Studenti tra i 12 e i 17 anni, 'pianti e grida sotto le macerie'

Studenti tra i 12 e i 17 anni, 'pianti e grida sotto le macerie'

Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha affermato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata