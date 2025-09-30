Crolla scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati

Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha affermato.