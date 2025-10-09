Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

Una porzione del tetto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è crollata. Lo riferisce il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo cui il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, si è immediatamente recato nell'istituto romano. Al momento non risulterebbero feriti ma alcune zone dell'istituto non sono agibili. De Michele sta valutando i "necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si è venuta a creare nell'istituto penitenziario romano".