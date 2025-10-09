Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCrolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

Dap: 'situazione di emergenza'. Alcune zone istituto non agibili

Dap: 'situazione di emergenza'. Alcune zone istituto non agibili

Dap: 'situazione di emergenza'. Alcune zone istituto non agibili

Una porzione del tetto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è crollata. Lo riferisce il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo cui il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, si è immediatamente recato nell'istituto romano. Al momento non risulterebbero feriti ma alcune zone dell'istituto non sono agibili. De Michele sta valutando i "necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si è venuta a creare nell'istituto penitenziario romano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata