Crolla la tettoia di una stazione in Serbia, 8 morti

Otto persone sono morte a seguito del crollo di un tetto esterno della stazione ferroviaria di Novi Sad, in Serbia. Lo ha riferito il ministro degli Interni. Sono in corso operazioni per estrarre alcune persone ancora sotto le macerie della tettoia. Oltre a riportare il bilancio di almeno otto morti, il ministro dell'Interno Ivica Dačić - recatosi sul luogo dell'incidente insieme al premier Milos Vucevic e al sindaco di Novi Sad Milan Djuri - ha riferito che due persone sono rimaste ferite e sono state condotte in ospedale, una di loro è in gravi condizioni e gli sono state amputate entrambe le gambe.