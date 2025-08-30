Croce Rossa,impossibile l'evacuazione di massa a Gaza City

Il capo della Croce Rossa Internazionale ha denunciato i piani israeliani per un'evacuazione di massa di Gaza City prima dell'occupazione militare, insistendo sul fatto che non fosse possibile realizzarla in sicurezza. "È impossibile che un'evacuazione di massa di Gaza City possa mai essere effettuata in modo sicuro e dignitoso nelle attuali condizioni", ha dichiarato la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Mirjana Spoljaric in una nota, descrivendo il piano di evacuazione come "non solo irrealizzabile, ma anche incomprensibile".