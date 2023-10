Croce Rossa, ospedali Gaza rischiano di trasformarsi in obitori

Gli ospedali di Gaza "rischiano di trasformarsi in obitori" a causa della perdita di energia elettrica durante i bombardamenti israeliani sull'enclave: lo ha avvertito oggi il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), come riporta la Cnn. Una crisi umanitaria si sta rapidamente aggravando a Gaza, dove le agenzie umanitarie e i funzionari sanitari riferiscono che centinaia di migliaia di persone sono state sfollate a causa della carenza di cibo, acqua ed elettricità, mettendo a dura prova le strutture mediche. "Quando Gaza perde l'elettricità, gli ospedali perdono la corrente, mettendo a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani sotto ossigeno", ha dichiarato in un comunicato il direttore regionale del Cicr per il Vicino e Medio Oriente, Fabrizio Carboni. "In qualità di intermediario neutrale, siamo pronti a condurre visite umanitarie, a facilitare la comunicazione tra gli ostaggi e i familiari e ad agevolare un eventuale rilascio", ha aggiunto.