Croce Rossa, 'cinque volontari sudanesi uccisi nel Kordofan'

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che cinque volontari sudanesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi mentre erano in servizio a Bara, nello stato del Kordofan settentrionale, e altri tre risultano dispersi.

La regione del Kordofan è stata un importante campo di battaglia nella guerra civile sudanese. "Sono stati chiaramente identificati indossando i giubbotti della Mezzaluna Rossa, che dovrebbero fornire loro una protezione completa, e portavano con sé tessere identificative rilasciate dalla sezione locale. Qualsiasi attacco alle squadre umanitarie è inaccettabile", ha affermato la Ficr in una nota.