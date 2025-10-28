Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Croce Rossa, 'cinque volontari sudanesi uccisi nel Kordofan'

'Avevano giubbotti e tesserini, ogni attacco è inaccettabile'

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che cinque volontari sudanesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi mentre erano in servizio a Bara, nello stato del Kordofan settentrionale, e altri tre risultano dispersi.

La regione del Kordofan è stata un importante campo di battaglia nella guerra civile sudanese. "Sono stati chiaramente identificati indossando i giubbotti della Mezzaluna Rossa, che dovrebbero fornire loro una protezione completa, e portavano con sé tessere identificative rilasciate dalla sezione locale. Qualsiasi attacco alle squadre umanitarie è inaccettabile", ha affermato la Ficr in una nota.

