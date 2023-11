Criticità nella sanità, il Papa dice no alla medicina a pagamento

Durante gli anni difficili della pandemia, la situazione della sanità in Italia si trova ad affrontare una nuova fase di criticità che sembra diventare strutturale. Si registra una costante carenza di personale, che porta a carichi di lavoro insostenibili e alla conseguente fuga dalle professioni sanitarie. La crisi economica in corso incide sulla qualità della vita di pazienti e medici. Il Papa ha sottolineato questo durante l'udienza agli otorinolaringologi e pediatri, esortando a preservare questo sistema, che è un sistema popolare, di servizio al popolo, e a non cadere nell'idea efficientista e nella medicina a pagamento.