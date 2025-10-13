Crisi respiratoria dopo un parto in casa, morta una neonata

Una neonata partorita ieri in casa a Borso del Grappa (Treviso) è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata trasportata in gravissime condizioni per una crisi respiratoria avvenuta poco dopo il parto.

La nascita è avvenuta intorno alle ore 5.00, secondo la volontà dei genitori, che hanno altri figli nati anch'essi con parto domiciliare. Verso le ore 9.00 la piccola ha iniziato ad accusare sintomi di asfissia con altre complicazioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno optato per il trasferimento d'urgenza a Treviso in elicottero. La neonata sarebbe arrivata all'ospedale in arresto cardiaco come diretta conseguenza di una crisi respiratoria, e dopo due ore circa è deceduta.

Secondo le prime informazioni, il parto sarebbe stato assistito da persone non riconducibili, almeno in via formale, all'Ulss 2 Marca Trevigiana, competente per territorio.