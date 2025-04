Crisi investimenti e occupazione: Calenda sollecita azione urgente al governo

"Abbiamo mandato al governo un documento urgente in quattro punti per affrontare la crisi che si sta già manifestando negli investimenti e che si manifesterà anche nell'occupazione" a causa dei dazi. "Io credo che il governo su questo sia estremamente in ritardo. Data la gravità della situazione credo che sarebbe giusto che la presidente del Consiglio chiamasse anche le opposizioni al confronto su come affrontare la crisi". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in un punto stampa. "Serve agire insieme", "qua sta cadendo il mondo e noi continuiamo a fare polemiche tra destra e sinistra che sembrano quelle di un asilo", ha aggiunto.

Il documento propone: "Una manovra per diminuire il costo dell'energia per le imprese; la cancellazione di Transizione di 5.0 e il ripristino di Industria 4.0; una moratoria sui debiti delle imprese; l'estensione della cassa integrazione. Provvedimenti che non sono di destra o di sinistra", ha spiegato Calenda. "Io credo che sia sottostimando con la sospensione dei dazi l'effetto che" tutto ciò "avrà anche sull'economia americana" che "andrà in recessione. E conseguentemente noi ci ritroveremmo in una situazione di maggiore instabilità finanziaria ed economica", ha aggiunto.