Crisi Geox, siglato accordo tra azienda e sindacati

E' stato sottoscritto oggi, a Montebelluna (Treviso), nella sede della società della calzatura Geox, un accordo tra azienda e sigle sindacali per la gestione di 130 figure in esubero, sulle 500 presenti nella sede centrale, dichiarate nei giorni scorsi nel contesto di un piano di riorganizzazione volto a contenere le spese per una quota tendente al 30%.

Secondo l'intesa, approvata subito dopo dalle assemblee dei dipendenti, sarebbero a disposizione dei lavoratori incentivi all'esodo volontario, parametrati in base all'anzianità che, per i dipendenti presenti da più tempo, potrebbero arrivare a una annualità di retribuzione. Chi sceglierà di uscire e ad oggi ha più di 45 anni potrà usufruire di un percorso di outplacement curato da agenzie specializzate per la riqualificazione e l'orientamento verso altre occupazioni compatibili con le proprie competenze. Per gli altri è previsto l'accesso a contratti di solidarietà da modulare sulla base degli esodi che si riusciranno a raggiungere.

L'intesa è stata definita soddisfacente sia dalle organizzazioni sindacali sia dall'azienda. Geox, infatti, ritiene che "le soluzioni concordate permetteranno di conciliare la tutela dei lavoratori con la sostenibilità delle attività del gruppo nell'attuale complesso e sfidante contesto di mercato".