Crescita Pil Italia: lieve aumento, ma export in calo nonostante segnali positivi

Secondo le stime dell'Ufficio Parlamentare di bilancio nel primo trimestre di quest'anno "la crescita del Pil rispetto al periodo precedente sarebbe stata di un quarto di punto percentuale, moderata ma superiore ai due trimestri precedenti". E' la previsione di breve termine dell'Upb contenuta nella Nota congiunturale di aprile. "Si stima un lieve recupero diffuso ai maggiori settori, quindi anche per le costruzioni nonostante gli effetti dell'esaurimento degli incentivi statali", aggiunge l'Upb.

"L'export dell'Italia s'indebolisce, non bastano i segnali positivi sugli ordini", rileva l'Upb. "Gli scambi commerciali dell'Italia si prospettano deboli. L'irrobustimento del commercio mondiale verificatosi nel 2024 non si è infatti riflesso sul volume delle esportazioni italiane. A partire dagli inizi dello scorso anno le vendite all'estero hanno seguito una tendenza negativa, quasi al pari della Germania. Nel quarto trimestre la media dell'euro è stata -0,1%, laddove l'Italia ha segnato -0,2, la Germania -2,2, la Francia 0,4 e la Spagna 0,3. Per i primi mesi del 2025 vi sono segnali di rafforzamento degli scambi con il resto del mondo nel breve termine, ma potrebbero riflettere le anticipazioni di acquisti prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi".