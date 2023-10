Crescita a rischio, incertezze con gli attacchi terroristici

Secondo le previsioni della Commissione europea, la crescita dovrebbe raggiungere l'1,5% l'anno prossimo, ma non bisogna dimenticare le grandi incertezze. I recenti attacchi terroristici sono un tragico esempio di questa incertezza, ma anche una dimostrazione della fragilità della situazione internazionale. Così ha affermato Nicolas Schmit, Commissario europeo per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Integrazione, durante la sessione pubblica del Consiglio Ue Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori, in corso a Lussemburgo. Embed Start Image {id: "editor_0"} epa10843719 Nicolas Schmit, Commissario europeo per l'Occupazione e i Diritti Sociali, parla in una conferenza stampa sulla 'Digitalizzazione nella coordinazione della sicurezza sociale' dopo la riunione settimanale del collegio della Commissione europea a Bruxelles, Belgio, 06 settembre 2023. EPA/OLIVIER HOSLET Embed End Image {id: "editor_0"}.