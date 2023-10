Cresce il lusso, ma locali pop soffrono inflazione

L'alta ristorazione continua a crescere con nuove progettualità, mentre tra i format più democratici, quelli con conti alla portata di tutti, si sta assistendo a una selezione sul mercato. Se il 2022, nella ripresa dopo l'emergenza sanitaria, si è rivelato un anno record per la ristorazione italiana con un rimbalzo in tutti i segmenti, lo scenario per il 2023 si presenta con luci ed ombre. Questa, in sintesi, la situazione delineata dall'Ufficio Studi Pambianco che ha evidenziato come l'anno in corso abbia portato con sé criticità evidenti, dall'instabilità geopolitica all'incremento dei costi fino all'inflazione, con un impatto inevitabile sulla ristorazione, ma con la fascia alta che ha risentito meno del rallentamento generale. L'aumento del costo della vita ha invece avuto ripercussioni sui locali più popolari. Nel dettaglio, il 2023, secondo l'analisi Pambianco, si prospetta come un anno di forte spinta per il fine dining, dopo un 2022 che ha visto un incremento complessivo del 64% dei ricavi per le prime cinque realtà: la galassia Langosteria, Da Giacomo, Massimo Bottura, il gruppo Alajmo e i fratelli Cerea. Il fuori-casa ha vissuto nel 2022 una rapida risalita dopo la débâcle dei lockdown, spingendo i ricavi dei top player a sfiorare il pareggio sul dato 2019 (1.262 milioni contro i 1.273 pre-pandemia per i top 5), pur con marginalità meno solide. Quest'anno, però, i budget potrebbero essere penalizzati in primis dall'inflazione.