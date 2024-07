Cremlino,per ora nessuna prospettiva di negoziati con Kiev

Al momento "non ci sono prospettive" per negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante un incontro tra il presidente Vladimir Putin e il premier ungherese Viktor Orban al Cremlino. Il consigliere presidenziale per la politica estera, Yuri Ushakov, ha fatto sapere che Orban non ha portato alcun messaggio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da lui incontrato a Kiev il 2 luglio.