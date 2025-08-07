Lunedì 4 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima oraCremlino, vertice Putin-Trump 'nei prossimi giorni'
7 ago 2025
Cremlino, vertice Putin-Trump 'nei prossimi giorni'

Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e americano Donald Trump dovrebbe tenersi "nei prossimi giorni" su "proposta della parte americana". Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. "Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha detto Ushakov. "Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta", ha aggiunto.

