Venerdì 5 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Cremlino, Usa e Ue non possono garantire sicurezza Kiev
5 set 2025
  3. Cremlino, Usa e Ue non possono garantire sicurezza Kiev

Peskov,'assolutamente' contrari a contingenti militari stranieri

Il Cremlino è "assolutamente" contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all'Ucraina per la sua sicurezza. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov. "Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell'Ucraina? - si chiede Peskov parlando con RIA Novosti -. Assolutamente no, non possono". "Questa - ha aggiunto - non può essere una garanzia di sicurezza per l'Ucraina adatta al nostro Paese".

