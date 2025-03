Cremlino: Usa e Russia aperti a soluzione pacifica del conflitto in Ucraina

Il Cremlino ha dichiarato che da parte di Usa e Russia ci sono "desiderio" e "disponibilità" a "muoversi sulla via di una soluzione pacifica" sul conflitto in Ucraina ma anche che "in generale, ovviamente, ci sono ancora moltissimi aspetti diversi legati all'accordo su cui si deve lavorare". Lo riporta la Tass citando il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che Putin non abbia cancellato l'ordine di non colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Mosca e Kiev si dicono d'accordo per interrompere i raid sulle infrastrutture energetiche, ma in questi giorni si sono accusate a vicenda di continuare a colpire questi obiettivi. Washington può monitorare le violazioni dell'accordo di non colpire le infrastrutture energetiche e trarre conclusioni: lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "Stiamo monitorando attentamente la situazione. In realtà, anche le nostre controparti americane hanno l'opportunità di seguirla e trarre conclusioni pertinenti", ha affermato Peskov.