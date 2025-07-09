Cremlino, 'Trump minacciò Mosca? Non sappiamo se è vero'

Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
Il Cremlino ha detto di non sapere "se è una fake news o no" la notizia della Cnn secondo la quale il presidente Usa Donald Trump, in un incontro nel 2024 con i donatori, avrebbe detto di avere minacciato di bombardare Mosca se Vladimir Putin avesse attaccato l'Ucraina. "Ci sono molte fake news oggi, spesso ci sono più fake news che informazioni reali - ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti -. Quando analizziamo questa o quella notizia partiamo da questo presupposto".

