24 set 2025
Cremlino, 'Trump è uomo d'affari, vuole far comprare gas Usa'

"Trump è un uomo d'affari che sta cercando di costringere il mondo intero a spendere più soldi in petrolio e gas americani": lo afferma il Cremlino dopo gli attacchi di ieri del presidente Usa alla Russia, come riporta la Tass. "La Russia non è una tigre; la Russia è più strettamente associata a un orso. Non esistono orsi di carta. La Russia è un orso vero. Putin ha ripetutamente e con diversi gradi di emozione descritto il nostro orso. Non c'è niente di cartaceo in questo". Dice inoltre il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rispondendo alle parole del presidente americano Donald Trump che ha dichiarato che la Russia sembra "una tigre di carta" e l'economica è in crisi. Peskov ha dichiarato che nonostante "alcuni punti di tensione" associati a un gran numero di restrizioni e sanzioni, la Russia mantiene la sua stabilità macroeconomica. Lo riporta Rbk.

Russia