Cremlino, 'test nucleari? Non c'è nuova corsa a armamenti'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non ritenere che l'annuncio della ripresa dei test nucleari da parte di Donald Trump inneschi una nuova corsa agli armamenti. "In fin dei conti no", ha risposto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, ad una domanda in proposito. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non è stata informata da Washington sulla ripresa dei test, e che si riserva di agire "in base alla situazione".