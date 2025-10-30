Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
30 ott 2025
Cremlino, 'test nucleari? Non c'è nuova corsa a armamenti'

'Mosca non informata della decisione annunciata da Trump'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non ritenere che l'annuncio della ripresa dei test nucleari da parte di Donald Trump inneschi una nuova corsa agli armamenti. "In fin dei conti no", ha risposto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, ad una domanda in proposito. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non è stata informata da Washington sulla ripresa dei test, e che si riserva di agire "in base alla situazione".

