Cremlino segue 'con la massima attenzione il vertice Nato'

Il Cremlino seguirà "con la massima attenzione" il vertice Nato che si apre oggi a Washington. Lo riporta la Tass. "Sapete che l'Alleanza del Nord Atlantico è un'alleanza che vede la Russia come suo nemico e avversario. E si tratta di un'alleanza che partecipa al conflitto in Ucraina, lottando per l'Ucraina", ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha condannato ieri sera il massiccio attacco russo avvenuto nella mattinata contro l'Ucraina, secondo il sito web del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. "Abbiamo assistito a attacchi missilistici orrendi e atroci contro le città ucraine, che hanno ucciso civili innocenti compresi bambini", ha affermato Stoltenberg incontrando il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Al vertice della Nato che inizia oggi a Washington "prenderemo decisioni per rafforzare ulteriormente il nostro sostegno a Kiev: la Russia deve accettare una soluzione in cui l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente", ha sottolineato il capo dell'Alleanza nordatlantica.