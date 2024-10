Cremlino, 'Rheinmetall in Ucraina obiettivo legittimo'

Lo stabilimento che la produttrice di armi tedesca Rheinmetall ha aperto in Ucraina sarà un "obiettivo legittimo per le truppe russe". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, citato da media ucraini, ha detto che il primo stabilimento del gruppo tedesco, per la manutenzione di blindati e carri armati, è stato aperto in Ucraina. "Entro la fine dell'anno", ha aggiunto, la Rheinmetall produrrà in Ucraina i veicoli da combattimento Lynx.