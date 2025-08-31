Domenica 31 Agosto 2025

31 ago 2025
Cremlino, Putin e Xi hanno discusso del vertice in Alaska

Ushakov: 'Lunga conversazione sui nostri contatti con gli Usa'

Il presidente russo Vladimir Putin, a margine dell'inaugurazione del vertice di Tianjin, ha discusso con il leader cinese Xi Jinping i risultati del vertice in Alaska con il presidente Usa Donald Trump: lo afferma Yury Ushakov, consigliere del presidente russo, come riporta la Tass.

"Il presidente ha avuto una conversazione molto lunga, principalmente, ovviamente, con il leader cinese. Si sono seduti insieme per una conversazione attiva e molto fruttuosa. Tra gli altri argomenti, mi ha detto il presidente, hanno discusso degli ultimi contatti con gli americani, dei nostri contatti con gli americani", ha affermato Ushakov.

Xi JinpingVladimir Putin