Cremlino, 'prematuro parlare di peacekeeper in Ucraina'

E' "prematuro" parlare di uno schieramento di peacekeeper in Ucraina dopo un cessate il fuoco, perché Kiev "rifiuta qualsiasi negoziato". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "La parte ucraina continua a rifiutare qualsiasi negoziato, inoltre (il presidente ucraino) Zelensky ha proibito per decreto a se stesso questi negoziati", ha detto Peskov, citato dalla Tass. "È ovviamente prematuro parlare di tutto il resto, in particolare delle forze di pace", ha aggiunto il portavoce.