Cremlino: possibile la partecipazione di Putin al G20 in India

Il Cremlino non esclude che il presidente russo Vladimir Putin possa recarsi di persona al vertice del G20 previsto a inizio settembre a New Dehli, in India. Il formato della delegazione russa "per il G20 non è stabilito in questo momento, ma abbiamo ricevuto un invito", ha detto il consigliere presidenziale per gli Affari esteri Yuri Ushakov citato dall'agenzia Tass. Alla domanda se la visita in persona di Putin in India sia possibile, il funzionario ha risposto affermativamente.