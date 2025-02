"Non ci sono le precondizioni per riprendere un dialogo con l'Europa". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'adozione del 16/o pacchetto di sanzioni della Ue, che ha giudicato come "del tutto prevedibile". "Gli europei continuano a seguire la strada delle sanzioni, la strada della convinzione della necessità di continuare la guerra", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax.