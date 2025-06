Cremlino, 'non ancora' previsti incontri Trump-Putin

La visita del presidente russo Vladimir Putin negli Usa o di quello statunitense Donald Trump in Russia non sono attualmente all'ordine del giorno. Lo ha riferito il collaboratore presidenziale russo Yury Ushakov alla Tass. "Non ancora", ha risposto Ushakov ad una domanda sulla possibilità di incontri in tal senso. Alla possibilità di un vertice in un Paese terzo, il rappresentante del Cremlino ha spiegato che "non è ancora chiaro". "Dipenderà da cosa le parti concorderanno - ha detto -. Ma al momento nessuno sta discutendo di questo".