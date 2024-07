Cremlino, 'l'opposizione venezuelana accetti la sconfitta'

Il Cremlino dice che l'opposizione venezuelana "deve accettare" la sconfitta. "Vediamo che l'opposizione non vuole accettare la propria sconfitta, in ogni caso noi crediamo che debba farlo e debba congratularsi col vincitore di queste elezioni", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass. "È importante fare in modo che i tentativi di scuotere la situazione in Venezuela non siano alimentati da paesi terzi, da terze parti, in modo che il Venezuela sia libero da interferenze esterne", ha detto inoltre il portavoce del Cremlino, considerato politicamente vicino al governo di Maduro.