Giovedì 28 Agosto 2025

28 ago 2025
Cremlino, 'interessati ai negoziati ma non ci fermiamo'

'Operazione militare speciale continua'

'Operazione militare speciale continua'

'Operazione militare speciale continua'

La Russia continua l'operazione militare in Ucraina ma "mantiene il suo interesse a proseguire il processo negoziale, per raggiungere con mezzi politico-diplomatici gli obiettivi che abbiamo davanti". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

"L'operazione militare speciale continua - ha detto Peskov -. Continuano i raid contro infrastrutture russe, oltretutto spesso infrastrutture civili russe, da parte del regime di Kiev. Anche le forze militari russe continuano a svolgere il loro compito. Esse continuano ad attaccare i siti militari e infrastrutture legate al settore militare. Gli attacchi hanno successo e gli obiettivi vengono distrutti".

