Cremlino, 'interessati ai negoziati ma non ci fermiamo'

La Russia continua l'operazione militare in Ucraina ma "mantiene il suo interesse a proseguire il processo negoziale, per raggiungere con mezzi politico-diplomatici gli obiettivi che abbiamo davanti". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

"L'operazione militare speciale continua - ha detto Peskov -. Continuano i raid contro infrastrutture russe, oltretutto spesso infrastrutture civili russe, da parte del regime di Kiev. Anche le forze militari russe continuano a svolgere il loro compito. Esse continuano ad attaccare i siti militari e infrastrutture legate al settore militare. Gli attacchi hanno successo e gli obiettivi vengono distrutti".