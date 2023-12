Cremlino, 'inammissibili interferenze Usa su Navalny'

Le interferenze degli Usa in merito all'oppositore russo Alexei Navalny sono "inammissibili", ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Qui stiamo parlando di un detenuto che è stato giudicato colpevole e sta scontando la sua pena, e ogni interferenza da parte di chiunque, compresi gli Stati Uniti, è inammissibile", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax, dopo che ieri Washington aveva manifestato preoccupazione per Navalny, che sarebbe stato trasferito in un nuovo carcere.