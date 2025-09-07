Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
7 set 2025
Cremlino, il dialogo sull'Ucraina è ancora difficile

Peskov, tutto il mondo apprezza gli sforzi di Putin per la pace

La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista alla Tass durante l'Eastern Economic Forum a Vladivostok. Peskov ha anche sottolineato come tutti gli interlocutori nel mondo del presidente Vladimir Putin sostengono il suo dialogo con il presidente Usa Donald Trump e gli sforzi per la pace in Ucraina. "Il sostegno - ha detto - è assolutamente totale ma, ovviamente, il dialogo futuro è ancora piuttosto difficile".

