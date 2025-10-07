Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Cremlino, 'i Tomahawk a Kiev sarebbero una seria escalation'
7 ott 2025
7 ott 2025
Cremlino, 'i Tomahawk a Kiev sarebbero una seria escalation'

Peskov: 'Possono portare ordigni nucleari'

Peskov: 'Possono portare ordigni nucleari'

Peskov: 'Possono portare ordigni nucleari'

La consegna di missili Tomahawk dagli Usa all'Ucraina sarebbe "una seria escalation", perché "si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri il presidente americano Donald Trump aveva detto di avere "preso una decisione" sull'invio dei missili, ma di voler sapere come li userebbero le forze di Kiev. "Dobbiamo aspettare dichiarazioni più chiare" da parte di Trump, ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

